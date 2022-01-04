Участнице реалити-шоу «Пацанки» Регине Колупаевой грозит до 10 лет за нападение на мать с ножом

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4 января 2022, 18:27 Источник: КП

Регина Колупаева, фото vk.com/donya365

В следственном управлении Следственного комитета по Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении бывшей участницы реалити-шоу «Пацанки» Регины Колупаевой, которая ранила ножом свою 46-летнюю мать.

Дело возбуждено 3 января по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенного с помощью оружия».

Колупаевой по этой статье грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Об инциденте писали СМИ. 2 января Регина Колупаева напала на мать с ножом. 46-летняя женщина в тяжелом состоянии находится в Гатчинской районной больнице. Также она повредила нерв на левой руке своему отцу. Бывшую участницу «Пацанок» задержали. Предполагается, что Регина Колупаева до происшествия употребляла запрещенные препараты.

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