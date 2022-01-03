Участница реалити-шоу «Пацанки» Регина Колупаева подозревается в нападении на своих родителей

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3 января 2022, 15:50

Регина Колупаева, фото vk.com/donya365

Участница первого сезона реалити-шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница» Регина Колупаева подозревается в нападении на своих родителей. Инцидент произошёл в одной из квартир дома №11 на улице Красных Военлетов в Гатчине.

26-летняя Колупаева ударила свою маму ножом в спину. Раненая 46-летняя женщина была госпитализирована. Она находится в реанимации. «Пятый канал» сообщает, что мама участницы шоу «Пацанки» находится в тяжелом состоянии. Папе Регина повредила нерв на левой руке,- пишет «МК». Мужчину увезли в травматологическое отделение больницы.

По некоторым данным, девушка принимала запрещенные вещества. Колупаеву задержали и доставили в отделение полиции, сообщает телеграм-канал SHOT. Причиной семейного конфликта стала ссора дочери с родителями. Решается вопрос о возбуждении в отношении Регины Колупаевой уголовного дела.

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