Суд приговорил самого богатого мэра Сибири Ивана Кляйна к двум годам колонии

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30 декабря 2021, 15:00 Источник: ТАСС

Иван Кляйн, Tomsk Administration/globallook.com

Самый богатый глава города в Сибири мэр Томска Иван Кляйн приговорен к двум годам колонии общего режима за злоупотребление полномочиями и незаконное предпринимательство. Также, по решению суда экс-мэр в течение трех лет не имеет права занимать должности на государственной службе.

Как следует из материалов дела, в 2016 году Кляйн не позволил местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, так как участок примыкал к заводу «Томское пиво», которым мэр руководил до вступления в должность градоначальника. Следствие доказало, что Кляйн фактически продолжал управлять заводом и после того, как занял пост мэра.

Еще один эпизод обвинения касался уже другого земельного участка: Кляйн в интересах дочери распорядился, чтобы департамент архитектуры отдал ей землю без торгов.

Иван Кляйн считался самым богатым мэром в Сибири: на личных счетах его семьи в швейцарских и российских банках на момент задержания имелось порядка 7 млрд рублей. Во время обысков его квартиры в элитном доме, супруга решила спасти деньги и выкинула из окна спальни 1,3 млрд рублей,спрятанные в подушке.

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