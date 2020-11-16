Полиция нашла подушку с примерно 1, 3 млрд рублей, которую выбросила в окно супруга задержанного мэра Томска Ивана Кляйна

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16 ноября 2020, 17:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: КП

На счетах в швейцарских и российских банках семьи задержанного мэра Томска Ивана Кляйна имеется порядка 1,3 млрд рублей. Кляйна арестовали во время совещания утром 13 ноября.

Во время обысков квартиры в элитном доме самого богатого в стране главы города его супруга решила спасти деньги и выкинула из окна спальни 1,3 млрд рублей, спрятанные в подушке.

Подушку поймал мужчина и попытался спешно спрятать ее в своем автомобиле. Оказалось, это был водитель предприятия "Томское пиво". Источник в правоохранительных органах региона сообщил о задержании водителя и крупной суммой денег.

Следователи обнаружили в подушке карты российских и швейцарских банков, на счетах которых находится порядка 1,3 миллиарда рублей. Всего же на личных счетах семьи Кляйн силовики насчитали более 7 миллиардов рублей, - сообщает "КП-Новосибирск".

Иван Кляйн является главным акционером завода "Томское пиво", а его супруга главой предприятия.

По решению Кировского районного суда города Томска мэр Томска арестован на два месяца и пробудет под стражей до 13 января 2021 года. Кляйну предъявлено обвинение в совершении преступления по статье "Превышение должностных полномочий".