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Депутат-единоросс Тульской областной думы Александр Ермаков арестован по подозрению в крупном мошенничестве

, 12:33 Источник: ТАСС

Депутат-единоросс Тульской областной думы Александр Ермаков арестован по подозрению в крупном мошенничестве
Следственный комитет, Zamir Usmanov/globallook.com

В четверг в Туле арестован депутат областной думы Александр Ермаков. Его подозревают в получении кредита на сумму более 230 млн рублей, оформленного по фиктивным документам. Об этом сообщает пресс-службе Тульского следственного управления СК РФ.

Ермаков был задержан 29 декабря. Ему предъявлено обвинение по статье «мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере».

По версии следствия, Ермаков в 2011-2013 годах, являясь депутатом, был еще и фактическим руководителем компании. Вместе со своим замом он предоставил в банк фиктивные документы, на основании которых оформлен кредит на сумму более 230 млн рублей.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте Ермакова. Эта же мера пресечения избрана и для второго фигуранта дела - мужчины, который занимал должность заместителя директора компании», - сообщили \ в пресс-службе регионального управления СК.

Ранее в Туле арестован депутат-единоросс гордумы Александр Бороненко, также подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере. 

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