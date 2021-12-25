В Туле суд арестовал депутата-единоросса Александра Бороненко, подозреваемого в мошенничестве

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25 декабря 2021, 18:48

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В Туле суд постановил заключить под стражу депутата гордумы Александра Бороненко, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Бороненко - член партии "Единая Россия".

Тульские единороссы приостановили членство депутата гордумы в партии.

По версии следствия, с октября 2019 по декабрь 2021 года подозреваемый устроил в качестве своих помощников на работу трех лиц. Фактически они не работали, а их зарплаты получал сам депутат,- передает РИА Новости.

Следственное управление СКР по региону 24 декабря сообщило о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ в отношении депутата Тульской городской думы.

По данным СКР, действия парламентария принесли бюджету муниципального образования город Тула ущерб в особо крупном размере.

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