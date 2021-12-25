Суд отправил под арест пойманного на крупной взятке следователя МВД Магомеда Тагирова

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25 декабря 2021, 18:35 Источник: ТАСС

Взятка, Nikolay Gyngazov/globallook.com

В субботу Пресненский суд Москвы арестовал следователя 11 отдела ГСУ МВД Москвы Магомеда Тагирова по делу о взятке в особо крупном размере. Вместе с ним в СИЗО отправился еще один фигурант этого дела совладелец компании «Перловы и Ко» Леонид Венжик.

«Суд удовлетворил ходатайство представителя СК и избрал Тагирову и Венжику меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Оба они проходят по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взятке в особо крупном размере")»,- сообщили ТАСС в суде.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, по версии следствия, Тагиров запросил крупную сумму денег в обмен на отказ привлекать некое лицо к уголовной ответственности. Венжик выполнял посреднические услуги. Всего, как утверждает телеканал, следователю полагалось порядка 3 млн долларов. Его задержали при получении части денег непосредственно возле здания ГСУ МВД.

11 отдел ГСУ МВД Москвы специализируется на расследовании экономических преступлений и преступлений в банковской сфере.

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