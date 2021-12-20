В Москве и Смоленске задержали группу мошенников, которые занимались хищением денег у пенсионеров

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20 декабря 2021, 12:13 Источник: АГН Москва

Фото: pixabay.com

Задержаны участники преступной группы, которые обманывали пенсионеров и похищали у них деньги в Москве, Архангельской и Вологодской областях. Как предполагают полицейские, на их счету десятки жертв и миллионы похищенных рублей.

«Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с оперативниками Московского уголовного розыска, коллегами из Архангельской и Вологодской областей задержали участников группы, подозреваемых в хищении денежных средств у пенсионеров. По предварительным данным, злоумышленники звонили пожилым людям и сообщали, что в связи с проводимой денежной реформой им необходимо заменить находящиеся на руках банкноты. Затем к доверчивым пенсионерам приезжали курьеры, так называемые дропы, и забирали их сбережения»,- рассказала Агентству городских новостей «Москва» официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Преступники использовали и другие схемы. Например, рассказывали пенсионерам, что им положена компенсация за санаторно-курортное лечение, для получения которой необходимо внести предварительный взнос.

Кроме того, участники группы под видом социальных работников под разными предлогами заходили в квартиры пенсионеров. Пока один отвлекал хозяина, другой похищал деньги, рассказала Вовк.

Ранее сообщалось, что мошенники воруют последние деньги у пенсионеров, представляясь сотрудниками ПФР.

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