В Ачинске арестован муж операционистки банка Анны Григорьевой

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19 декабря 2021, 16:07 Источник: ngs24.ru

фото: pixabay.com

В городе Ачинске Красноярского края арестован Денис Григорьев – муж операционистки банка Анны Григорьевой, подозреваемый в хищении крупной суммы денег из кассы кредитной организации. Анна Григорьева ранее сдалась полиции. В отношении 30-летней кассирши возбуждено уголовное дело.

Телеграм-канал «Ачинский набат» сообщил о подозрениях следствия в том, что Денис Григорьев заставил супругу похитить деньги кассы отделения крупного банка, где работала Анна. Женщина рассказала об этом полиции в ходе допроса.

Как установило следствие, Денис Григорьев увлекался азартными играми и задолжал из-за этого кредитным организациям порядка 770 тыс. рублей.

Ачинский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на Дениса Григорьева.

Анна Григорьева этапирована в изолятор временного содержания (ИВС). Издание «Запад 24» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщило, что муж кассирши тоже находится в СИЗО.

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