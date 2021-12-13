Почему женщин перестали короновать в воровскую масть

Аргументы Недели → Криминал 13+

13 декабря 2021, 19:16

Аглая Демидова

Оказывается и в России, и в Советском Союзе были не только т.н. «воры в законе», но и вполне себе коронованные «воровки» (или как называют блатные – «жучки»), с положением которых в криминальном мире считались на равных и их коллеги мужского пола.



В 1956 г. на всесоюзной сходке т.н. «воров в законе» было принято единогласное решение о том, что отныне в авторитетные воровские ряды запрещено принимать женщин. Почему – отныне?



У этого решения была реальная, почти шекспировская подоплека, когда в пятидесятых годах в рядах авторитетных воров на равных с ними появилась тоже коронованная сходкой женщина-воровайка (или «жучка») некая Аглая Демидова.



Будущая «авторитетка» в юбке родилась в начале 20-х годов в Москве. Из всех детских забав девочка выбрала не игру в классики или в дочки-матери, но…карманные кражи, на первой из которых она и попалась в 15 лет. Далее – по восходящей: срок, колония для «малолеток», свобода… Сообразительная Аглая быстро поняла, что с ее уже подмоченной репутацией в Советском Союзе, где «мазу» держала молодежь с комсомольскими значками на груди, ей светит разве что должность уборщицы или дворничихи, что энтузиазма у девицы, конечно, не вызвало. И она решила «делать карьеру» в том самом мире, куда уже ступила одной ногой, т.е. – криминальном. Во время очередной своей тюремной ходки у Демидовой созрел конкретный план побега: вступить в интимную связь с начальником лагерной санчасти и подкупив его еще и парой своих золотых сережек, получить справку о том, что она якобы больна туберкулезом. С таким диагнозом ее немедленно должны были отправить в районную больничку, откуда сбежать опытной зечке было плевым делом. План сработал. Демидова сбежала, но другая заключённая отправила «маляву» о том, что коронованная воровка переспала с вертухаем на мужскую зону, среди которых были и те, кто еще недавно короновали Демидову в «звание». Решение было вынесено сразу: за связь, да еще такую позорную, с представителем тюремной администрации Аглаю приговорили к «раскоронованию» и смерти. Причем, исполнить финальное решение сходки было велено именно Тимофею Жигану, ради которого женщина и решилась на столь тяжкий проступок. Тот, не имея права пойти против общего мнения, мрачно кивнул.



Встреча была бурной и страстной. Ночь любви пронеслась быстро, а утром Жиган, объявив любимой вердикт воров, хладнокровно убил свою вчерашнюю подругу. На собранной по этому поводу очередной сходке, авторитеты в 1956 г. и постановили более никогда и ни за какие заслуги в воровскую масть женщин не короновать. Запрет этот действует до сих пор, хотя девиц, желающих преодолеть его, как оперативники говорят, и в нынешнем российском социуме предостаточно.



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».

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