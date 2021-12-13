В Хабаровском крае друг избивших пенсионера девочек рассказал о поведении школьниц

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13 декабря 2021, 12:26 Источник: Газета.ру

СУ СКР по Хабаровскому краю

Две арестованные по подозрению в избиении до смерти пенсионера-соседа школьницы иногда выпивали алкогольные напитки. О поведении 14 и 16-летних жительниц посёлка Октябрьский Хабаровского края, отнявших у 60-летнего мужчины 10 тысяч рублей и избивших его, рассказал их приятель.

По словам юноши, школьницы злоупотребляли алкоголем. Подросток рассказал, что удивлён поведением знакомых девочек.

По мнению школьника, девочки "натюкались и что-то приняли". "Выпивали часто. Меня звали, но я не соглашался. Мы были друзьями. Они были добрые, позитивные. Я даже не думал, что они так сделают", — цитирует собеседника издание Газета.ру.

Юноша из рассказов одной из подруг знал, что у неё были частые конфликты с матерью. Эта девочка жаловалась ему на приставания отчима.

Девочки арестованы. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

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