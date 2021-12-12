Двух девочек, избивших до смерти пожилого мужчину, арестовали в Хабаровском крае

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12 декабря 2021, 22:00 Источник: СКР

фото с сайта СКР

В Хабаровском крае арестовали двух девочек-подростков, которые до смерти забили 60-летнего мужчину.

По версии следствия, 14-летняя и 16-летняя девочки, жительницы посёлка Октябрьский Ванинского района Хабаровского края с 9 на 10 декабря, находясь в квартире соседа, мужчины 1961 г.р., причинили ему телесные повреждения.

СМИ пишут, что подростки отобрали у мужчины все его деньги – 10 тысяч рублей, положили на него дверь и начали на ней прыгать. Когда к ним зашла соседка, девочки напали и на женщину. Они также угрожали убийством приехавшим на место происшествия полицейским. Пострадавший мужчина был госпитализирован, в больнице от полученных травм он скончался.

Ванинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

На месте происшествия следователи провели осмотр, допрошены свидетели, назначены экспертизы, проведены иные следственные и процессуальные действия, в своей совокупности позволившие предъявить обвинение подросткам. По данным СКР, по ходатайству следователя суд избрал в отношении девочек меру пресечения в виде заключения под стражу.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СКР Евгению Долгалеву доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении подростков.

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