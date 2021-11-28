«Первый канал» сообщил о продолжении десятого сезона шоу «Голос» в память о Градском

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28 ноября 2021, 12:40 Источник: ТАСС

Александр Градский, фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

«Первый канал» продолжит показывать десятый сезон шоу «Голос» в память о певце, композиторе и наставнике проекта Александре Градском. Артист скончался в ночь на 25 ноября от инфаркта головного мозга.

«Мы считаем своим долгом довести 10 сезон "Голоса" до конца в память об Александре Борисовиче»,- говорится в сообщении пресс-службы канала.

Отмечается, что Градский, несмотря на плохое самочувствие, продолжал участвовать в подготовке и съемках новых выпусков. Даже когда съемочная группа уговаривала композитора ограничить нагрузку и отдохнуть, Градский оставался на площадке. Его последние работы, созданные совместно с участниками проекта, еще только выйдут в эфир.

На канале добавили, что решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время.

Ранее «Первый канал» выразил соболезнования родным, близким и всем, кто любил и будет любить творчество Александра Градского.

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