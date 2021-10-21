Завершено расследование уголовного дела о хищении 120 объектов недвижимости

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21 октября 2021, 15:02 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Проверка обстоятельств банкротства одного из банков привела в 2012 году к возбуждению громкого уголовного дела о хищении недвижимости на миллиарды рублей. Мошенники пытались похитить более 120 объектов столичной недвижимости, в том числе 27 исторических особняков в центре Москвы.



Под суд пойдут бывший помощник главы столичного Росимущества Анатолия Шестерюка Сергей Алексеев, экс-председатель правления банка «Московский капитал» Виктор Крестин, безработный Сергей Широков и бизнесмен Кирилл Посашков. Заказчики преступления находятся в международном розыске.



Банк «Московский капитал» лишился лицензии в феврале 2009 года в связи с неспособностью своевременно исполнять обязательства перед клиентами из-за полной потери капитала и ликвидности. Еще через два месяца банк был признан банкротом с долгом почти 17 млрд руб.



По версии следствия, через кредитование «Московским капиталом» различных ООО под фиктивные поручительства ФГУПов совершалась попытка хищения объектов столичной недвижимости. ФГУПы заложили в банк более сотни объектов недвижимости Москвы, в том числе и памятники архитектуры. Среди них оказались ансамбль Рогожской ямской слободы XIX века (18 зданий на Школьной улице), палаты XVII–XVIII веков (Кожевническая улица), дом Долгоруковых середины XVIII века (Колпачный переулок) и другие. Схема преступления была раскрыта во время выяснения обстоятельств банкротства банка.



В общей сложности Агентство по страхованию вкладов (АСВ) через суды взыскало около 2 млрд руб. На эти решения Арбитражный суд Москвы выдал исполнительные листы. Однако имущества, на которое можно было бы обратить взыскание, у поручителей к тому времени не оказалось.



Тогда АСВ выставило права требования к ФГУПам на торги. Скупил их, как следует из материалов дела, буквально за копейки по указанию фигурантов дела водитель ЧОП «Рей Секьюрити» Юрий Никешин, переуступивший затем права требования сейшельской компании Vergillios LMS Limited, которая и стала кредитором почти по всем долгам ФГУПов.



Из имеющихся в деле показаний следовало, что представители УК «Проект» со ссылкой на Росимущество заставляли директоров ФГУПов под угрозой увольнения подписывать фиктивные поручительства по кредитам «Московского капитала». Организаторы предполагаемого мошенничества, среди которых были гендиректор УК «Проект» Александр Дунаев, его брат, совладелец Финансбизнесбанка Леонид Дунаев, бизнесмен Фарид Валеев и ряд других, успели скрыться за границей и были объявлены в международный розыск. Некоторые из них еще в 2014 году были задержаны в Израиле и Германии, но до экстрадиции дело так и не дошло.



По версии следствия, участники группы успели нанести государству ущерб более чем на 2 млрд руб. Общая же стоимость недвижимости, которую злоумышленники планировали похитить, составляет, по подсчетам следствия, более 10 млрд руб.





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