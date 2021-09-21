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Из России незаконно вывозят предметы античной эпохи

, 17:52

Из России незаконно вывозят предметы античной эпохи

Российские полицейские и пограничники постоянно пресекают незаконный вывоз ценных археологических предметов. Задержаниям подвергаются «чёрные археологи», осуществляющие незаконные раскопки и сбыт исторических ценностей.

Но нелегальный рынок международного антиквариата продолжает процветать. Частные коллекционеры с большим удовольствием приобретают редкие артефакты из музеев и галерей. Несколько недель назад в России задержали группу контрабандистов, которые планировали привезти из Турции античный саркофаг. Преступники собирались получить за него 750 тысяч долларов. Правоохранители передали исторический предмет Сельчукскому музею. Большое количество античных предметов в Россию поступает из Сирии, где преступники разграбили музеи и архивы. Коллекционеры интересуются также предметами старины автохтонных народов Причерноморья. Серьёзные отработанные каналы поставок артефактов действует через Турцию. Покупателями выступают не только россияне, но и богатые люди из США и ЕС.

Стоящие вещи, по заявлениям экспертов, не задерживаются в руках контрабандистов. Они имеют прямые контакты с зарубежными антикварными домами. Самыми опасными элементами контрабандной цепочки являются поставщики и чёрные археологи. Их работа является настолько сложной и скрытной, что для их выслеживания привлекаются структуры ФСБ.

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