В Москве арестован криминальный авторитет по кличке Турок

В столице сотрудники правоохранительных органов сегодня задержали вора в законе Андрея Торкунова по кличке Турок. Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
Андрей Торкунов подозревается в главенстве в преступной среде и вымогательстве у коммерсанта 2,4 млн рублей. Под угрозой расправы бизнесмен деньги заплатил. Дело было в 2015 году.
Турок был неоднократно судим по ст. 228 ч.2 УК РФ за перевозку и хранение запрещенных веществ. В общей сложности он провел в колониях более четырех лет. Криминальный авторитет также руководил этническими молдавскими преступными группировками (он родом из молдавского села), которые занимались разбоем, кражами и другими темными делами.
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