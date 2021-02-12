В Москве арестован криминальный авторитет по кличке Турок

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12 февраля 2021, 22:08 Источник: Интерфакс

тюрьма, фото: pixabay.com

В столице сотрудники правоохранительных органов сегодня задержали вора в законе Андрея Торкунова по кличке Турок. Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Андрей Торкунов подозревается в главенстве в преступной среде и вымогательстве у коммерсанта 2,4 млн рублей. Под угрозой расправы бизнесмен деньги заплатил. Дело было в 2015 году.

Турок был неоднократно судим по ст. 228 ч.2 УК РФ за перевозку и хранение запрещенных веществ. В общей сложности он провел в колониях более четырех лет. Криминальный авторитет также руководил этническими молдавскими преступными группировками (он родом из молдавского села), которые занимались разбоем, кражами и другими темными делами.

Ранее в Новосибирской области силовики задержали 36-летнего криминального авторитета.