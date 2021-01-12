В Новосибирской области силовики задержали 36-летнего криминального авторитета, ему грозит до 15 лет лишения свободы

В Новосибирской области силовики задержали 36-летнего мужчину - криминального авторитета. Подозреваемый помещен под стражу. Следователем возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за совершение тяжких и особо тяжких преступлений жителя Новосибирской области.
Рецидивист обвиняется по статье Уголовного кодекса РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархи».
Следствием установлено, что обвиняемый с января 2020 года вынуждал подчиняться ему лиц, имеющих более низкий криминальный статус, обладал распорядительными функциями, придерживался, распространял и сохранял преступные традиции, занимался разрешением криминальных споров, имел сферу своего влияния на территории Новосибирской области.
В ходе обысков по месту его жительства изъяты мобильные телефоны и банковские карты, возможно, имеющие доказательственное значение для расследования.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей.