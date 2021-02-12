Видео, как Анна Кузнецова посетила в больнице брошенных матерью на морозе детей

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12 февраля 2021, 19:41

Анна Кузнецова. Фото: Инстаграм Анны Кузнецовой

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова навестила брошенных матерью на морозе детей в Морозовской больнице в столице, куда они были доставлены с обморожениями разной степени тяжести.

Кузнецова побеседовала со старшим ребенком. Мальчик ей рассказал, как нянчит маленькую сестренку, читает ей книжки и та засыпает. В школу он еще не ходил в этом году.

Напомним, в Новой Москве 11 февраля женщина раздела своих малолетних детей и оставила одних в лесу. В тот день в регионе температура снижалась до -15 °C. Следователи подозревают, что женщина нездорова - на допросе она высказала мнение, что ей что-то подсыпали.