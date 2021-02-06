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Аргументы Недели Криминал 18+

Арестована подозреваемая в заказе убийства хореографа Натальи Прониной

, 20:26 [ «Аргументы Недели» ]

Арестована подозреваемая в заказе убийства хореографа Натальи Прониной
суд, фото: pixabay.com

Дело об убийстве 30-летнего хореографа Наталии Прониной перед Новым годом, раскрыто. 4 февраля были задержаны пять человек, подозреваемых в причастности к убийству. За организацией убийства стояла женщина.

Преступление было совершено из-за ревности. Исполнитель - уроженец Чечни. Подозреваемых вычислили по генетическим следам, оставленным на оружии. Сегодня Черемушкинский районный суд арестовал подозреваемую в организации преступления Елену Сосновскую до 23 марта, а также двух исполнителей - Хасана Тагирова и Артака Айвазяна, - которые проведут за решеткой два месяца.

Кандидат в мастера спорта по спортивным бальным танцам, основатель танцевальной студии Наталья Пронина была застрелена во дворе жилого дома на Профсоюзной улице в Москве.

НС

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