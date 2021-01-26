Российские ученые получили условные сроки за передачу технологий Китаю

Аргументы Недели → Криминал 13+

26 января 2021, 18:24 [ «Аргументы Недели» ]

правосудие, фото: pixabay.com

Два бывших сотрудника завода "ОДК-Сатурн" в Рыбинске (Ярославская область) получили условные сроки лишения свободы за незаконную передачу в Китай технологий, которые могут использовать также при создании оружия.

Об этом сегодня сообщает Ярославский областной суд. Ученый Виноградов получил 4 года условно с испытательным сроком в 3 года и штрафом в 800 тысяч рублей, а ученый Красильников 3 года условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Как считают следователи, ярославские специалисты заключили договор с китайским институтом о создании полного технологического цикла точного литья. Виноградов даже уехал в августе 2019 года в Китай. Красильников к тому времени был на пенсии и передавал коллеге необходимую информацию. Ученые были задержаны в октябре 2019 года. Ни российские специалисты, ни китайская сторона не обращались за получением лицензий ФСТЭК России для вывоза за грубеж материалов по технологии высокоточного литья.

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