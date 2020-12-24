Супругов из Калининграда приговорили к 13 и к 12,5 годам колонии за госизмену

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24 декабря 2020, 15:50 [ «Аргументы Недели» ]

тюрьма, фото: pixabay.com

В четверг, 24 декабря, Калининградский областной суд приговорил супружескую пару к 12,5 и 13 годам лишения свободы за госизмену в пользу спецслужб Латвии. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«… граждане России, супруги Зимина Антонина Константиновна и Антонец Константин Владимирович, признаны Калининградским областным судом виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России ("Государственная измена")», - пояснили в ведомстве.

В источнике говорится, что латвийские спецслужбы завербовали Зимину в 2012 году, когда та была за границей - женщина собирала и передавала иностранным спецслужбам сведения, составляющие государственную тайну. По данным следствия, «в 2015 году Зимина привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего супруга Антонца, который в период работы в Министерстве экономики Калининградской области похитил секретные сведения» и передал Латвии.

Зимину приговорили к 13 годам колонии общего режима и штрафу 100 тысяч рублей, а ее супруга - к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 100 тыс. руб.

Отмечается, что на момент задержания женщина была независимым экспертом Клуба друзей Фонда Горчакова, она находится в СИЗО с лета 2018 года.

Константин Антонец был арестован год спустя. Он в 2015-2016 гг. работал юристом при правительстве Калининградской области, а до ареста - в юридической фирме в Москве.

Из бесед со следователем Зиминой стало известно, что доказательствами по ее уголовному делу стали ее свадебные фотографии, передает Интерфакс. "Коммерсантъ" в феврале 2020 года выяснил, что супругов обвиняют в публикации фотографий со свадьбы, на которые попал приглашенный на торжество действующий оперативник областного управления ФСБ.