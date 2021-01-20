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Украинские боевики входили в состав банды Бютукаева

, 21:48 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские боевики входили в состав банды Бютукаева
боевик, фото: соцсети

Боевики с Украины были в составе группы ликвидированного в Чечне бандглаваря Аслана Бютукаева, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). В ходе спецопераций в 2020 году были нейтрализованы 16 членов банды.

Своевременно принятые меры позволили предотвратить множество преступлений и гибель людей, отмечается в сообщении.

В результате спецоперации, которая прошла на окраине селения Катар-юрт, стражи порядка уничтожили бандитов, в числе которых был и главарь банды - Аслан Бютукаев, соратник Доку Умарова. Как отметил Рамзан Кадыров, члены группировки были последними, кто находился в федеральном розыске за террористическую деятельность на территории Чечни.

Аслан Бютукаев разыскивался в качестве организатора теракта в столичном аэропорту Домодедово в 2011 году. В 2016 году США ввели персональные санкции в отношении Бютукаева. По данным Госдепа США, он воевал в Сирии на стороне террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Видео с места ликвидации банды Бютукаева в Чечне:

НС

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