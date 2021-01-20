РИА-Новости: При ликвидации террористов в Чечне были ранены пять спецназовцев МВД

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20 января 2021, 20:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Пять сотрудников правоохранительных органов получили ранения в ходе ликвидации банды Аслана Бютукаева в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщил РИА Новости министр печати и информации республики Ахмед Дудаев.

«Ранены пять сотрудников спецполка имени Ахмата-Хаджи Кадырова, ранения легкие, угрозы жизни нет», — отметил Дудаев. Ранее Кадыров рассказал, что в Чечне уничтожены последние шесть боевиков, которые находились в федеральном розыске за террористическую деятельность на территории республики. По его словам, в регионе удалось покончить с бандитским подпольем. Глава Чечни также отметил, что в подготовке операции участвовали и он сам, и президент России Владимир Путин.

В Кремле сообщили, что глава государства распорядился представить всех участников спецоперации к государственным наградам.

По информации Национального антитеррористического комитета, «в ходе операции были ликвидированы пять (так сказано в сообщении РИА-Новости – «АН») боевиков». Среди них - Аслан Бютукаев, который считался лидером бандитского подполья в России после ликвидации Доку Умарова. Бютукаев был одним из организаторов теракта в аэропорту Домодедово в январе 2011 года и отвечал за подготовку смертников. В 2015-м от имени чеченских исламистов присягнул лидеру «Исламского государства» (запрещено в России) Абу Бакру аль-Багдади.