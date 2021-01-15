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Еще четыре убийства раскрыли следователи, изучая дело о смерти Михаила Круга

, 19:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Еще четыре убийства раскрыли следователи, изучая дело о смерти Михаила Круга
Михаил Круг, фото: biographe.ru

Во время расследования убийства Михаила Круга следователи Твери раскрыли еще 4 убийства. Об этом сообщила замруководителя 1 отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Тверской области Алина Дубасова.

Речь идет об убийствах, совершенных в Твери и Тверской области в 2000-х годах. Жертвами членов банды «Тверские волки» стали 3 бизнесмена и местный криминальный авторитет. Обвиняемые Александр Агеев, Александр Осипов,  Дмитрий Баскаков и трое заказчиков убийств знакомятся сейчас в Тверском СИЗО с уголовным делом, которое в скором времени направят в прокуратуру. По словам Дубасовой, раскрыть убийства удалось с помощью друзей Дмитрия Веселова - убийцы шансонье Михаила Круга.

Громкое убийство «короля русского шансона» Михаила Круга, который был застрелен в собственном доме в Твери в 2002 году, удалось раскрыть в 2019 году.

НС

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