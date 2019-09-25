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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Культура 13+

СК: названо имя заказчика ограбления дома Михаила Круга

, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: taurus.spb.ru
Фото: taurus.spb.ru

В Следственном комитете назвали имя и фамилию человека, который является заказчиком ограбления дома известного исполнителя, автора песен и шансонье Михаила Круга.

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В ведомстве отметили, что Михаил Круг был достаточно уважаемым человеком, но в криминальных кругах были люди, которые хотели обогатиться за счёт исполнителя. Следователи сообщили, что заказчиком ограбления являлся лидер банды "Тверские волки" Александр Костенко. Известно, что именно он неоднократно предлагал музыканту покровительство, надеясь получить часть его гонораров.

Круг постоянно отказывал, тогда Костенко спланировал ограбление и выбрал для исполнения Дмитрия Веселова и Александра Агеева, но те не ожидали, что исполнитель окажется дома.

После смерти артиста лидер банды заявил, что не рассчитывал на подобный исход событий и расстроен.

БА

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