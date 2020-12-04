Блогер Станислав Решетников арестован

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4 декабря 2020, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]

суд, фото: pixabay.com

Раменский городской суд заключил под стражу на 2 месяца блогера Станислава Решетникова (Reeflay), пока идет разбирательство по уголовному делу о смерти девушки во время прямой трансляции, которую он вел в Сети.

Экспертиза установила, что у погибшей была закрытая черепно-мозговая травма, много кровоподтеков, гематома от ударов. По неофициальным данным, блогер избивал подругу во время стрима и выставил ее на мороз.

Блогеру грозит до 15 лет колонии.