В России власти совершенно не следят за ютуберами, блогерами и за их стримами

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3 декабря 2020, 20:39 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Кадр: стрим Станислава Решетникова (Reeflay)

Как говорят пользователи российских соцсетей, «У нас только оппозиционеров блокируют. Серьёзными вопросами никто не занимается». То, что случилось недавно на подмосковном стриме ютубера Reeflay (он же Стас Решетников), не поддаётся никакому здравому смыслу.

По правде, в РФ действительно не слишком обращают внимание на стримы, не говоря уже про конкретную профилактику преступлений. По сетям у нас почему-то многие тролли могут вполне довести до самоубийства свою жертву. Ещё недавно поднимался вопрос с суицидальной программой «Синий кит». Порою создаётся впечатление, что в российском интернете действительно нет законов. Можно оскорбить кого угодно, устроить травлю, сломать человеку жизнь и даже убить, но при этом профилактикой таких преступлений никто не будет заниматься. Поэтому некоторые критики и считают Рунет, собственно говоря, «обителью негодяев, для которых не писан закон». Серьёзно карать могут лишь из-за экстремистских высказываний в сторону власти.

Смертельный стрим, показанный блогером Reeflay, отчётливо показал, что в РФ пора бы уже всерьёз заниматься проблемами интернета в целом. Нередко на стриме проходит публичное глумление и унижение. Показываются такие вещи, которые лучше бы не показывать вообще. И ладно бы ещё просто глумление, но дело доходит до конкретного насилия. События, которые трагнслировались Reeflay, происходили в основном в его доме. И что же там было? Грязные сюжеты, разговоры, нецензурная брань и в конце концов конкретное насилие над человеком. В среде стримеров давно появился термин «трэш-стрима», на котором, как правило, происходит что-то непонятное человеческому разуму. Валентина, беременная девушка блогера Reeflay, вероятно была умышленно убита во время стрима. На данный момент с этим разбирается следственный комитет. Решетников отпущен на время проведения расследования. Пока что никто публично не говорит о наказании этого человека, кроме разве что возмущённых россиян.

Кстати, дело этого блогера, далеко не единственное, которое заинтересовало правоохранителей. Под следствием оказывался стример и любитель публики Mellstroy, который избивал свою девушку в прямом эфире. Попадался даже конкретный шизофреник по никнейму «Гобзавр», поднимавший руку на собственную мать при всём честном народе.