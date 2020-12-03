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Аргументы Недели Криминал 13+

Российский ученый Анатолий Губанов арестован в Москве по делу о госизмене

, 19:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Российский ученый Анатолий Губанов арестован в Москве по делу о госизмене
арест, фото: pixabay.com

Лефортовский суд Москвы отправил под арест гражданина России Анатолия Александровича Губанова, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Дарья Розмахова.

Следствие считает, что он мог передавать за границу сведения, составляющие гостайну. Также он мог совершить другие действия, направленные против безопасности России. По данному обвинению наказание предусматривает от 12 до 20 лет колонии. Материалы уголовного дела засекречены.

Как пишет ТАСС, на сайте МФТИ в списках преподавателей есть Губанов, но в вузе пока не смогли прокомментировать информацию об аресте.

По сведениям агентства, Анатолий Губанов - представитель известной в российском авиастроении династии. Он работает в ЦАГИ с 1979 года, является главой одного из отделов в НИО-2 (отделение аэродинамики самолетов и ракет).

НС

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