Женщина умерла от топора в салоне красоты под Петербургом
11 ноября 2020, 16:16[ «Аргументы Недели» ]
Ревнивый муж сегодня утром убил свою супругу топором, когда та находилась в салоне красоты во Всеволожске. Женщина делала маникюр клиентке, когда супруг ворвался в салон.
Свидетели происшествия вызывали скорую и полицию. На теле женщины многочисленные повреждения от ударов. Учинивший расправу мужчина сдался прибывшим на место полицейским. По неофициальным данным, причиной расправы была ревность. По данным РЕН ТВ, нападавшим оказался уроженец Белоруссии.
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