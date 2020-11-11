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Женщина умерла от топора в салоне красоты под Петербургом

, 16:16 [ «Аргументы Недели» ]

Женщина умерла от топора в салоне красоты под Петербургом
топор, фото: pixabay.com

Ревнивый муж сегодня утром убил свою супругу топором, когда та находилась в салоне красоты во Всеволожске. Женщина делала маникюр клиентке, когда супруг ворвался в салон.

Свидетели происшествия вызывали скорую и полицию. На теле женщины многочисленные повреждения от ударов. Учинивший расправу мужчина сдался прибывшим на место полицейским. По неофициальным данным, причиной расправы была ревность. По данным РЕН ТВ, нападавшим оказался уроженец Белоруссии.

НС

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