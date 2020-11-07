Нападение на священника в Лионе произошло из-за ревности
7 ноября 2020, 18:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Подозреваемый в нападении на православного священника в Лионе задержан спустя неделю. Об этом сегодня сообщает французская газета Le Parisien. Отмечается, что речь идет о 40-летнем гражданине Грузии.
Вместе с ним задержана его 35-летняя супруга, уроженка России.
О том, что напал на него Георгий П., рассказал сам священник Николас Какавалакис, который вышел из комы. Задержанный дал признательные показания, что совершил нападение из-за любовной связи его жены с 52-летним священнослужителем. Убивать его он не хотел. Георгий также рассказал, что выбросил ружье, из которого стрелял в Николаса, в реку.
Жена гражданина Грузии подтвердила полиции свои отношения с Какавалакисом.
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