Нападение на священника в Лионе произошло из-за ревности

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7 ноября 2020, 18:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

церковь в Лионе, PHOTOPQR/LE PROGRES/

Подозреваемый в нападении на православного священника в Лионе задержан спустя неделю. Об этом сегодня сообщает французская газета Le Parisien. Отмечается, что речь идет о 40-летнем гражданине Грузии.

Вместе с ним задержана его 35-летняя супруга, уроженка России.

О том, что напал на него Георгий П., рассказал сам священник Николас Какавалакис, который вышел из комы.

Задержанный дал признательные показания, что совершил нападение из-за любовной связи его жены с 52-летним священнослужителем. Убивать его он не хотел. Георгий также рассказал, что выбросил ружье, из которого стрелял в Николаса, в реку.

Жена гражданина Грузии подтвердила полиции свои отношения с Какавалакисом.