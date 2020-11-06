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В Париже саудовская принцесса попала в больницу после ограбления на полтора миллиона евро

, 21:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИА REGNUM

В Париже саудовская принцесса попала в больницу после ограбления на полтора миллиона евро
полицияы Франции, фото :Vincent Isore/Keystone Press Agency

Саудовская принцесса оказалась в больнице после того, как вернулась с юга Франции в свою квартиру в 16-м округе Парижа. Воры вынесли оттуда 30 сумок общей стоимостью 50 тыс. евро, шубы и дорогие украшения.

Делом по поручению прокуратуры занимается отдел по борьбе с бандитизмом, пишет Le Parisien. Квартира не взломана, пропал дубликат ключей. Подозрение в краже пало на друга 47-летней принцессы, с которым она поддерживает отношения с августа. По словам правоохранителей, ранее он предлагал ей продать дорогостоящие вещи на Ebay.

Жертву ограбления госпитализировали в состоянии шока.

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НС

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