В Париже саудовская принцесса попала в больницу после ограбления на полтора миллиона евро
6 ноября 2020, 21:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: ИА REGNUM
Саудовская принцесса оказалась в больнице после того, как вернулась с юга Франции в свою квартиру в 16-м округе Парижа. Воры вынесли оттуда 30 сумок общей стоимостью 50 тыс. евро, шубы и дорогие украшения.
Делом по поручению прокуратуры занимается отдел по борьбе с бандитизмом, пишет Le Parisien. Квартира не взломана, пропал дубликат ключей. Подозрение в краже пало на друга 47-летней принцессы, с которым она поддерживает отношения с августа. По словам правоохранителей, ранее он предлагал ей продать дорогостоящие вещи на Ebay.
Жертву ограбления госпитализировали в состоянии шока.
В Москве ранее была задержана женщина, похитившая из архива ценный исторический документ.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.