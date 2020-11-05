В Москве задержана женщина, похитившая из архива ценный исторический документ
5 ноября 2020, 19:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Сотрудники вневедомственной охраны в Москве задержали посетительницу Российского военно-исторического архива, которая попыталась украсть редкий исторический документ, спрятав его в ботинок.
Работник читального зала архива сообщил росгвардейцам о подозрительном поведении одной из посетительниц. По словам смотрителя, женщина пыталась что-то спрятать в личных вещах. Впоследствии эту информацию подтвердили записи с камер видеонаблюдения.
62-летнюю москвичку задержали и передали прибывшей на место следственно-оперативной группе МВД. У женщины изъяли редкий документ, датированный 3 марта 1857 года.
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