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В Москве задержана женщина, похитившая из архива ценный исторический документ

, 19:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Москве задержана женщина, похитившая из архива ценный исторический документ
архив, документы, pixabay.com

Сотрудники вневедомственной охраны в Москве задержали посетительницу Российского военно-исторического архива, которая попыталась украсть редкий исторический документ, спрятав его в ботинок.

Работник читального зала архива сообщил росгвардейцам о подозрительном поведении одной из посетительниц. По словам смотрителя, женщина пыталась что-то спрятать в личных вещах. Впоследствии эту информацию подтвердили записи с камер видеонаблюдения. 

62-летнюю москвичку задержали и передали прибывшей на место следственно-оперативной группе МВД. У женщины изъяли редкий документ, датированный 3 марта 1857 года.

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