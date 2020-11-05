Чиновники устроили себе материальный курорт на минеральных водах Кавказа

Аргументы Недели → Криминал 13+

5 ноября 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]

Конечно, это не Баден-Баден, но гораздо богаче



Десять лет исполнилось планам российских властей превратить район Кавказских Минеральных Вод в «российский Баден-Баден». Наблюдатели ожидали даже, что здесь развернётся «стройка века» под стать олимпийскому Сочи. Все предпосылки были: не всем россиянам, нуждающимся в лечении на водах и грязях, по карману Висбаден и Карловы Вары. А Кисловодск, Пятигорск, Железноводск вполне способны их заменить. Но, несмотря на многомиллиардные инвестиции, сегодняшняя ситуация в Кавминводах во многом хуже, чем десятилетие назад.



В Кавминводах около 100 санаториев нуждаются в восстановлении. Замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин констатировал, что из-за несогласованной работы местных властей только за два последних года «прекратили деятельность пять санаторнокурортных учреждений, сокращено более 350 рабочих мест». Площади одного из них чинуши

уже сдали под торговлю. Даром что на развитие Кавказских Минеральных Вод за тот же срок ухнули 2,8 млрд рублей по госпрограмме. И ещё 1,5 млрд на развитие местных курортов запланировано в 2021 году. Но непредсказуемость местных властей и отпугивает от Кавминвод не только отдыхающих, но и потенциальных инвесторов для сотни заброшенных санаториев. Частник размышляет здраво: я вложусь, а у них хватит ума мне под боком построить ТЭС или мусорный полигон. Зато когда «на развитие» идут только бюджетные деньги, их судьбу предсказать нетрудно.



Практически половина Кисловодска, где собираются реконструировать 30 парков и закатывать в гранит километры набережных, не имеет централизованной канализации, а для снабжения курорта осталось менее половины ранее разведанных и освоенных запасов минеральных вод. В питьевых бюветах часто встречаются лишь «ржавые» дорожки. Разрушительные процессы пойдут ещё дальше, если не вернуть государственный мониторинг состояния недр КМВ. Но теперь на мониторинг у государства денег нет – только на проекты, где можно украсть сразу и много.



Многие светлые души до сих пор считают, что виноваты отдельные чиновники. И стоит их заменить, как Кавминводы за пару лет превратятся в Швейцарию. Однако десятилетиями не удаётся даже восстановить грубоватую советскую систему, пока частный инвестор за каждую справку платит взятки и всё равно не уверен даже в следующей неделе. А бюджетные деньги на развитие – это просто рента определённой группе интересов, которая априори не предназначена приносить пользу всем нам



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