В Москве задержали членов ОПГ, легализовавших более 10 тысяч мигрантов

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3 ноября 2020, 12:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

мигранты, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии задержали 8 участников преступной группы в Москве, легализовавших более 10 тысяч мигрантов. Уничтожены две лаборатории по производству поддельных документов.

Преступная группа представляла собой организованную структуру с разграничением ролей. ОПГ создали в 2015 году, ее членами были уроженцы стран Средней Азии. Они массово изготавливали и продавали поддельные документы, бланки и печати для незаконного въезда и пребывания в столичном регионе иностранцев.

Россияне заменят трудовых мигрантов.