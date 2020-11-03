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В Москве задержали членов ОПГ, легализовавших более 10 тысяч мигрантов

, 12:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Москве задержали членов ОПГ, легализовавших более 10 тысяч мигрантов
мигранты, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии задержали 8 участников преступной группы в Москве, легализовавших более 10 тысяч мигрантов. Уничтожены две лаборатории по производству поддельных документов.

Преступная группа представляла собой организованную структуру с разграничением ролей. ОПГ создали в 2015 году, ее членами были уроженцы стран Средней Азии. Они массово изготавливали и продавали поддельные документы, бланки и печати для незаконного въезда и пребывания в столичном регионе иностранцев.

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НС

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