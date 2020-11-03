В квартире подозреваемого в убийстве Маругова обнаружен пенсионер, прикованный наручниками к кровати

Аргументы Недели → Криминал 13+

3 ноября 2020, 11:27 [ «Аргументы Недели» ]

здание СК, фото: соцсети

В ходе обыска в квартире подозреваемого в Москве правоохранители обнаружили пенсионера, прикованного к кровати наручниками, и мужчину, присматривающего за ним. Пенсионер рассказал, что у него пытались отобрать квартиры.

Следователи также выяснили, что именно задержанный по подозрению в убийстве бизнесмена купил в Москве арбалет и непосредственно участвовал в нападении на предпринимателя.

Владимир Маругов - владелец нескольких колбасных заводов. Он был застрелен из арбалета в собственной бане во время разбойного нападения неизвестных в масках. Опубликовано видео с места убийства в Московской области. Задержанный является уроженцем среднеазиатской страны 1971 года рождения. Розыск соучастника убийства продолжается.