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В квартире подозреваемого в убийстве Маругова обнаружен пенсионер, прикованный наручниками к кровати

, 11:27 [ «Аргументы Недели» ]

В квартире подозреваемого в убийстве Маругова обнаружен пенсионер, прикованный наручниками к кровати
здание СК, фото: соцсети

В ходе обыска в квартире подозреваемого в Москве правоохранители обнаружили пенсионера, прикованного к кровати наручниками, и мужчину, присматривающего за ним. Пенсионер рассказал, что у него пытались отобрать квартиры.

Следователи также выяснили, что именно задержанный по подозрению в убийстве бизнесмена купил в Москве арбалет и непосредственно участвовал в нападении на предпринимателя.

Владимир Маругов - владелец нескольких колбасных заводов. Он был застрелен из арбалета в собственной бане во время разбойного нападения неизвестных в масках.  Опубликовано видео с места убийства в Московской области. Задержанный является уроженцем среднеазиатской страны 1971 года рождения. Розыск соучастника убийства продолжается.

НС

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