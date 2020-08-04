Видео, как в Москве мигранты избили сотрудника полиции и охранника

Аргументы Недели → Криминал 13+

4 августа 2020, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]

полицейские, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Москве на Новоясеневском проспекте произошел конфликт между сотрудниками полиции, ЧОП и мигрантами. Все началось со спора из-за парковки: остановившемуся посреди проезжей части водителю сделали замечание.

Мужчина заявил, что имеет право бросать машину везде, где хочет, в том числе, посреди проезжей части. Тогда ему предложили проследовать в отделение, он начал звать на помощь знакомых. На кадрах видно, что к месту стянулась толпа мигрантов, которые требовали оставить их приятеля в покое. В итоге несколько десятков человек доставили в полицию, в том числе и 26-летнего водителя, поднявшего руку на сержанта полиции. Сегодня по решению суда его взяли под стражу. Правоохранителя осмотрели врачи и отпустили. Сотрудник ЧОП госпитализирован.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал об обсуждении усложнения процедуры предоставления мигрантам права на работу в России. По его словам, ситуация с мигрантами обострилась из-за коронавируса.