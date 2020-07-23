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Захвативший заложников в Луцке пообещал «продолжения перформанса»

, 18:13 [ «Аргументы Недели» ]

Захвативший заложников в Луцке пообещал «продолжения перформанса»
Максим Кривош, фото: фото: nv.ua

Захватчик автобуса в украинском Луцке Максим Кривош после судебного заседания, в ходе которого ему избиралась мера пресечения, объявил, что его «перформанс» в скором времени будет продолжен.

"Я всех прошу следить за продолжением перформанса «антисистема». Продолжение будет уже скоро", – заявил Кривош в зале суда. Как объяснил Максим "Плохой", днем антисистемы он называет день правды, когда нет обмана самих себя, в первую очередь.

"Потому что каждый день мы обманываем других, и это норма в принципе. И я обманываю, я же не лучше, чем вы, я же не говорю, что я лучше. Или я святой. Я, наоборот, плохой. Я – Максим Плохой", – сказал он. Обвиняемый также попросил прощения у людей, которых он взял в заложники.

Луцкий районный суд арестовал захватившего автобус с заложниками в городе Максима Кривоша на 60 суток, до 18 сентября. Его обвиняют в терроризме, захвате заложников и незаконном хранении оружия.

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НС

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