Сотрудник ПФР осужден за хищение более 3,5 миллионов рублей в Ингушетии
9 июля 2020, 19:26[ «Аргументы Недели» ]
В Ингушетии Магасским районным судом приговорен к 3 годам условно сотрудник республиканского отделения Пенсионного фонда РФ за хищение более 3,5 миллионов рублей. Он получал пенсии за несуществующих граждан.
Об этом сообщило надзорное ведомство региона.
По версии следствия, 38-летний руководитель группы эксплуатации средств вычислительной техники и программного сопровождения центра назначения, перерасчета и выплаты пенсии Пенсионного фонда РФ в Ингушетии внес в базу данных ложные сведения о назначении пенсии по старости троим несуществующим гражданам. На основании этих данных в период с декабря 2011 по апрель 2019 года перечислялись пенсионные выплаты.
При вынесении приговора судом было учтено полное возмещение подсудимым причиненного ущерба и то, что у мужчины есть несовершеннолетние дети.
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