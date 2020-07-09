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Сотрудник ПФР осужден за хищение более 3,5 миллионов рублей в Ингушетии

, 19:26 [ «Аргументы Недели» ]

Сотрудник ПФР осужден за хищение более 3,5 миллионов рублей в Ингушетии
наручники, фото: pixabay.com

В Ингушетии Магасским районным судом приговорен к 3 годам условно сотрудник республиканского отделения Пенсионного фонда РФ за хищение более 3,5 миллионов рублей. Он получал пенсии за несуществующих граждан.

Об этом сообщило надзорное ведомство региона.

По версии следствия, 38-летний руководитель группы эксплуатации средств вычислительной техники и программного сопровождения центра назначения, перерасчета и выплаты пенсии Пенсионного фонда РФ в Ингушетии внес в базу данных ложные сведения о назначении пенсии по старости троим несуществующим гражданам. На основании этих данных в период с декабря 2011 по апрель 2019 года перечислялись пенсионные выплаты.

При вынесении приговора судом было учтено полное возмещение подсудимым причиненного ущерба и то, что у мужчины есть несовершеннолетние дети.

НС

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