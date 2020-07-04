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Пациент столичной больницы убил ходунками своего соседа

, 22:00 [ «Аргументы Недели» ]

Пациент столичной больницы убил ходунками своего соседа
ходунки, фото: Pxfuel

По сообщению столичного главка Следственного комитета России, трагедия произошла в медучреждении на севере Москвы. Пациента 1942 года рождения избил ходунками мужчина 1946 года рождения.

Медики безуспешно пытались реанимировать 78-летнего мужчину.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Нападавший находится под домашним арестом.

Оба пенсионера лечились от онкологических заболеваний. Что послужило причиной трагичного конфликта - пока не известно.

Ранее сообщалось, что врач со стажем из-за отказа в КТ умерла от коронавируса.

НС

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