Суд не смог принять решение по поводу оглашения переписки историка Соколова с Ещенко

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29 июня 2020, 19:15 [ «Аргументы Недели» ]

суд, фото: pixabay.com

Суд отложил заседание по делу историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, для принятия решения об оглашении личной переписки до 6 июля.

До этого суд планирует выслушать мнения сторон о том, какие части личной переписки между Ещенко и Соколовым могут быть оглашены в открытой части судебного заседания.

Петербургский историк Олег Соколов потребовал от судьи огласить его личную переписку с девушкой на открытом судебном заседании. Защита потерпевшей, напротив, настаивала на закрытом заседании.

По утверждению Соколова, переписка содержит «чудовищные оскорбления» и «страшные вещи», которые якобы писала Ещенко преподавателю. По мнению обвиняемого, только после обнародования этих записей «люди смогут понять, что произошло».«За счет прессы создалось отторжение ко мне, потому что люди этого не знают, люди не знают что она творила, люди думают, что это чистая невинная девочка!» - кричал Соколов. По его словам, девушка оскорбляла его детей.

Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года при попытке утопить в реке Мойке части женских рук. Он признался, что убил свою аспирантку Анастасию Ещенко и расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик.

Ранее сообщалось, что родственники аспирантки Анастасией Ещенко пожалуются на утечку видео ссоры из материалов дела.