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В США родители заставляли ребенка пить воду. Мальчик скончался

, 21:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В США родители заставляли ребенка пить воду. Мальчик скончался
вода, фото: pixabay.com

В Соединенных Штатах сотрудники полиции Колорадо арестовали супружескую пару, которая заставляла 11-летнего ребенка пить по 2 литра воды каждый день, в результате мальчик умер.

Отец мальчика и мачеха были уверены, что у сына наследственное урологическое заболевание и таким образом его "лечили". В марте ребенок скончался.

За день до смерти мальчика за четыре часа его заставили выпить около трех литров воды. Его начало рвать, у ребенка заболели ноги, потом он стал сонливым и лишился речи. Утром отец нашел его окровавленным с пеной у рта. Медики мальчика не спасли.
Смерть была вызвана гипергидратацией — состоянием, при котором избыток воды в организме приводит к отеку легких и мозга. Кроме того на лбу и левой брови ребенка была кровь, а все тело в синяках. По всей видимости, его избивали.

В полиции заподозрили, что от жестокого обращения пострадали еще пять детей, которых воспитывали Райан и Тара. Всего же в семье было девять детей.

Супруги обвиняются в убийстве, жестоком обращении с ребенком, повлекшем смерть, и шести случаях жестокого обращения с детьми.

НС

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