Захватчик московского банка принес извинения Ольге Бузовой

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2 июня 2020, 17:25 [ «Аргументы Недели» ]

Ольга Бузова. фото: globallookpress.com,FTP

Захватчик "Альфа-банка" Алексей Барышников официально извинился перед Ольгой Бузовой. Адвокат задержанного сообщил, что его клиент готов "полностью загладить свою вину перед исполнительницей".

Обвиняемый готов извиниться даже в письменном виде, если это нужно, сообщил адвокат обвиняемого Максим Кичигин.

Напомним, что мужчина не так давно захватил заложника в кредитном учреждении и требовал вызвать на место исполнительницу. Как он отмечал, она сломала ему жизнь.

В настоящее время расследование по делу продолжается. Виновник происшествия может получить тюремный срок за совершенное преступление. Защитник будет ходатайствовать перед следствием и судом об изменении Барышникову меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей и о переквалификации его деяния со статьи "Захват заложника" на "Хулиганство" УК РФ".

Оказавшийся заложником при захвате банка рассказал подробности происходившего.