В Ингушетии отменили режим КТО после ликвидации двух бандитов

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30 мая 2020, 20:50 [ «Аргументы Недели» ]

ЦОС ФСБ России, спецназ

Силовики обнаружили группу боевиков сегодня днем на окраине Сунжи. На предложение сдаться бандиты открыли огонь. В результате двое боевиков были ликвидированы. Группа планировала совершить теракты.

Спецслужбами обнаружено оружие и самодельное взрывное устройство. Личности нейтрализованных боевиков установлены. Потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет. Режим КТО в городе снят.

Ранее сообщалось, что в ингушском городе Сунжа введен режим контртеррористической операции.