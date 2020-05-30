Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В ингушском городе Сунжа введен режим контртеррористической операции

, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]

В ингушском городе Сунжа введен режим контртеррористической операции
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press, полиция

В городе Сунжа в Ингушетии введён режим контртеррористической операции, сообщили в оперативном штабе региона. Граждан просят соблюдать спокойствие и не вмешиваться в действия правоохранительных органов.

«Принято решение о проведении с 14:30 30 мая 2020 года контртеррористической операции на территории города Сунжа», — сообщил штаб.

На окраине Сунжи сотрудники правоохранительных органов при проведении спецоперации обнаружили боевиков. В результате произошло боестолкновение. В Сети появилось видео перестрелки. По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Демченко, она сейчас перекрыта.

НС

Общество

В Роспотребнадзоре считают, что вторая волна коронавируса может быть осенью. Вся надежда на вакцину

В Роспотребнадзоре считают, что вторая волна коронавируса может быть осенью. Вся надежда на вакцину

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 может быть в период подъема ОРВИ будущей осенью. Вся надежда на вакцину.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью