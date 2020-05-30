В ингушском городе Сунжа введен режим контртеррористической операции

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30 мая 2020, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press, полиция

В городе Сунжа в Ингушетии введён режим контртеррористической операции, сообщили в оперативном штабе региона. Граждан просят соблюдать спокойствие и не вмешиваться в действия правоохранительных органов.

«Принято решение о проведении с 14:30 30 мая 2020 года контртеррористической операции на территории города Сунжа», — сообщил штаб.

На окраине Сунжи сотрудники правоохранительных органов при проведении спецоперации обнаружили боевиков. В результате произошло боестолкновение. В Сети появилось видео перестрелки. По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Демченко, она сейчас перекрыта.