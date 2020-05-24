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Лучшему грузинскому теннисисту грозит 3 года за избиение бывшей супруги

, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]

Лучшему грузинскому теннисисту грозит 3 года за избиение бывшей супруги
pixabay.com, теннис

Грузинская полиция задержала теннисиста Николоза Басилашвили, который избивал бывшую жену в присутствии ребенка. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе генпрокуратуры страны.

Басилашвили, 27-й ракетке мира, грозит от года до трех лет, в отношении спортсмена возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК Грузии («Насилие в семье в присутствии несовершеннолетнего в отношении члена его же семьи»).
Суд в воскресенье выпустил теннисиста под залог в 100 тыс. лари (тридцать с лишним тыс. долларов) на время двухмесячного предварительного следствия.

НС

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