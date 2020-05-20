Все новости >>

Аргументы Недели Криминал 13+

Власти назвали причину обрушения лестницы в жилом доме 1959 года в Энгельсе: строительный дефект

, 21:24 [ «Аргументы Недели» ]

Власти назвали причину обрушения лестницы в жилом доме 1959 года в Энгельсе: строительный дефект
pixabay.com, лестница

Строительный дефект стал причиной обрушения двух маршей лестницы в жилом четырехэтажном доме в городе Энгельсе Саратовской области, сообщили в пресс-службе администрации Энгельсского района.

Следователи завели уголовное дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК).

Дом, где обрушилась лестница, был построен в 1959 году, в нем находится 32 квартиры. Сейчас всех жильцов дома эвакуировали, местные власти решают вопрос об их временном размещении. Коммуникации в доме были отключены, но сейчас уже вернули электричество, подача ресурсов также будет постепенно проведена.
Дом остается под круглосуточной охраной.

Жительница Энгельса Саратовской области Ирина Тюрина, оказавшаяся под завалами, получила серьезную травму - перелом позвоночника.

НС

Армия

Шойгу сообщил, откуда исходит наибольшая угроза для безопасности России

Шойгу сообщил, откуда исходит наибольшая угроза для безопасности России

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил в ходе заседания коллегии Минобороны, что западное стратегическое направление остается наиболее угрожаемым для военной безопасности России.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью