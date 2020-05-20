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В жилом доме в Энгельсе обрушились сразу два лестничных марша

, 10:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В жилом доме в Энгельсе обрушились сразу два лестничных марша
подъезд, pixabay.com

В жилом доме в городе Энгельс, расположенном в Саратовской области, обрушились сразу два лестничных марша. Соответствующую информацию в среду, 20 мая, предоставили сотрудники пресс-службы МЧС РФ.

Данные о происшествии в здании поступили в 07:25 по московскому времени. Обрушение двух лестничных маршей случилось между вторым и третьим, а также третьим и четвертым этажами. При помощи автолестницы была осуществлена эвакуация жителей подъезда, жильцы квартир в соседних подъездах были выведены по обычным лестницам.

Поступила информация о пострадавшей женщине. Она находится в сознании, ее осматривают врачи "скорой".

ЕТ

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