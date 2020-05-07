В Москве задержан банкир по делу о выводе из России 500 млрд рублей

Аргументы Недели → Криминал 13+

7 мая 2020, 20:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Ридус"

pixabay.com, деньги

Экс-председателя совета директоров двух банков «Балтика» и «Инкредбанк» (Индустриальный кредит) Олега Власова задержали в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества и выводе из РФ более 500 млрд рублей.

Об этом сообщает пресс-служба Тверского суда Москвы. Бизнесмен арестован на 2 месяца.

Схема вывода средств из России, о которой идет речь, получила в СМИ название «молдавский ландромат» или «прачечная». Транзит осуществляли кредитные организации из Москвы, Кишинева, Киева и Риги. В цепочке задействовали более 120 «фирм-однодневок». За полтора года через их счета прошло более 500 миллиардов рублей, которые осели в заграничных банках.

Бывший депутат Госдумы, экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края, Андрей Мурга задержан в Испании.