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Бывший депутат Госдумы из Ставрополя задержан в Испании

, 17:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: El Mundo

Бывший депутат Госдумы из Ставрополя задержан в Испании
А. Мурга, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Бывший депутат Госдумы, экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края, Андрей Мурга задержан в Испании. Россия в 2019 году объявила 50-летнего Мургу в розыск через Интерпол по обвинению в хищении государственных средств.

Гражданская Гвардия Испании  поймала  бывшего парламентария в провинции Аликанте. Испанские правоохранители опубликовали видеозапись ареста  россиянина без указания имени.

Газета El Mundo написала о задержании россиянина, указав имя Андрея Мурги. В сообщении издания говорится, что после того как на Мургу в России завели дело о мошенничестве, он поселился в небольшом и тихом муниципалитете, пытался остаться незамеченным, наслаждаясь высоким уровнем жизни. Испанские журналисты узнали, что Мурга подал прошение на предоставление убежища в Испании.

Мурга состоял в "Единой России". 

ИЧ
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