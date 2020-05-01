Бывший депутат Госдумы из Ставрополя задержан в Испании

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1 мая 2020, 17:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: El Mundo

А. Мурга, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Бывший депутат Госдумы, экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края, Андрей Мурга задержан в Испании. Россия в 2019 году объявила 50-летнего Мургу в розыск через Интерпол по обвинению в хищении государственных средств.

Гражданская Гвардия Испании поймала бывшего парламентария в провинции Аликанте. Испанские правоохранители опубликовали видеозапись ареста россиянина без указания имени.

Газета El Mundo написала о задержании россиянина, указав имя Андрея Мурги. В сообщении издания говорится, что после того как на Мургу в России завели дело о мошенничестве, он поселился в небольшом и тихом муниципалитете, пытался остаться незамеченным, наслаждаясь высоким уровнем жизни. Испанские журналисты узнали, что Мурга подал прошение на предоставление убежища в Испании.

Мурга состоял в "Единой России".

Detenido un ex-diputado de la Duma Estatal rusa que tenía una orden internacional de Interpol por un delito de malversación de fondos públicos.



La @guadiacivil de Alicante lo localizó en un municipio de la costa, donde gozaba de nivel de vida alto y acomodado. pic.twitter.com/Q35OpstNFH — Guardia Civil ???????? (@guardiacivil) May 1, 2020