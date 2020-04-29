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Кибермошенники изобрели новые формы преступлений

, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]

Кибермошенники изобрели новые формы преступлений

Кибермошенники пользуются доверчивостью и некомпетентностью граждан, пытаясь незаконно вывести с их банковских счетов и карт финансовые средства. Можно сказать, что банковский сектор в этом отношении стал более уязвимым.

Поводом для увеличения количества киберпреступлений стала самоизоляция граждан. Большая часть людей находится дома. Мошенники создают «левые сайты», которые предлагают услуги возврата денег за авиабилеты отменённых рейсов. Под видом государственных организаций предлагают россиянам получить компенсации от правительства в период карантина. Идёт массовая рассылка писем от «сомнительных медицинских учреждений», приглашающих платно провериться на наличие заболеваний и вирусов.

Чтобы не стать жертвой мошенников специалисты рекомендуют сменить пароли на своих аккаунтах, сделать их разными и более сложными, а также не нужно вести телефонные разговоры и переписку с сомнительными менеджерами и сервисами.

ПВ

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